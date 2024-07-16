Caută articole
Tag: canicula
Articole cu eticheta "canicula"
2 sept. 2025, 13:09
Actualitate
CANICULĂ MARŢI ŞI MIERCURI ÎN SUDUL ȚĂRII
1 sept. 2025, 11:57
Actualitate
ATENȚIONARE METEO - COD GALBEN DE CANICULĂ ȘI DISCOMFORT TERMIC
28 aug. 2025, 10:31
Actualitate
ANM: COD GALBEN DE CANICULĂ ÎN VESTUL ȚĂRII
11 aug. 2025, 08:27
Economie
RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ÎN MEHEDINȚI ȘI DOLJ, PE FONDUL CANICULEI EXTREME
4 aug. 2025, 16:09
Actualitate
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ: COD GALBEN PENTRU INSTABILITATEA ATMOSFERICĂ, PLOI ABUNDENTE ȘI CANICULĂ
28 iul. 2025, 08:46
Actualitate
INCENDII DE VEGETAȚIE DEVASTATOARE ÎN SUDUL EUROPEI. TURCIA, GRECIA ȘI BULGARIA, ÎN ALERTĂ MAXIMĂ
26 iul. 2025, 09:19
Actualitate
RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE PENTRU CAMIOANELE DE PESTE 7,5 TONE, SÂMBĂTĂ, ÎN 15 JUDEȚE DIN CAUZA CANICULEI
24 iul. 2025, 08:40
Actualitate
VREMEA 24 IULIE. COD GALBEN DE CANICULĂ ÎN APROAPE TOATĂ ȚARA
21 iul. 2025, 10:37
Actualitate
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ EXTREMĂ: COD ROȘU DE CANICULĂ ÎN SUDUL ȚĂRII
20 iul. 2025, 14:17
Actualitate
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: COD PORTOCALIU DE CANICULĂ ÎN SUD-VESTUL ȚĂRII
14 iul. 2025, 11:29
Actualitate
ANM: COD GALBEN DE CANICULĂ ȘI INSTABILITATE ATMOSFERICĂ
8 iul. 2025, 09:07
Actualitate
RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ÎN 14 JUDEȚE DIN CAUZA CANICULEI
7 iul. 2025, 17:02
Actualitate
CANICULA POATE UCIDE: MEDICUL JANINA LAZĂR AVERTIZEAZĂ ASUPRA RISCURILOR ȘI EXPLICĂ CE TREBUIE SĂ FACEM
7 iul. 2025, 11:09
Actualitate
ALERTĂ ANM - COD ROȘU ȘI PORTOCALIU DE FURTUNI VIOLENTE
7 iul. 2025, 08:56
Actualitate
MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU VALUL DE CANICULĂ. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ACTIVEAZĂ PLANUL NAȚIONAL DE INTERVENȚIE
3 iul. 2025, 10:18
Actualitate
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: COD GALBEN ȘI COD PORTOCALIU DE CANICULĂ ÎN TOATĂ ȚARA
1 iul. 2025, 21:42
Actualitate
DOI MORȚI ÎN ITALIA DIN CAUZA INUNDAȚIILOR ȘI CĂLDURII EXTREME. ALERTĂ ÎN MAI MULTE ORAȘE
30 iun. 2025, 17:02
Actualitate
ROMÂNIA, SUB ASEDIUL CANICULEI: TEMPERATURI DE PESTE 40 DE GRADE DIN 3 IULIE
27 iun. 2025, 10:48
Actualitate
AVERTIZĂRI METEO MULTIPLE: CODURI GALBEN ȘI PORTOCALIU PENTRU CANICULĂ ȘI INSTABILITATE ATMOSFERICĂ
26 iun. 2025, 10:53
Actualitate
COD GALBEN DE PLOI, VIJELII ȘI GRINDINĂ EMIS DE ANM PENTRU 27-28 IUNIE
23 iun. 2025, 09:42
Actualitate
VREMEA 23 IUNIE - VAL DE CANICULĂ PESTE ROMÂNIA
8 iun. 2025, 11:02
Actualitate
CANICULĂ ȘI FURTUNI ÎN ROMÂNIA. ALERTE METEO EMISE DE ANM PENTRU 8 ȘI 9 IUNIE
5 iun. 2025, 11:29
Actualitate
COD GALBEN DE CANICULĂ ÎN APROAPE TOATĂ ȚARA
27 aug. 2024, 10:21
Actualitate
ANM: ATENȚIONĂRI COD GALBEN DE INSTABILITATE TERMICĂ ACCENTUATĂ
26 aug. 2024, 11:34
Economie
AGRICULTURA AFECTATĂ DE SECETĂ ȘI CANICULĂ
9 aug. 2024, 19:47
Actualitate
CANICULA CONTINUĂ: TEMPERATURI RECORD ȘI SECETĂ EXTREMĂ ÎN ROMÂNIA
4 aug. 2024, 22:34
Actualitate
ALERTĂ METEO: CANICULĂ EXTREMĂ ÎN URMĂTOARELE SĂPTĂMÂNI
31 iul. 2024, 10:27
Actualitate
ANM: UN NOU VAL DE CANICULĂ LOVEȘTE ROMÂNIA
16 iul. 2024, 08:57
Actualitate
ANM ANUNȚĂ FURTUNI EXTREME, PLOI TORENȚIALE ȘI GRINDINĂ
16 iul. 2024, 08:26
Economie
MINISTRUL MEDIULUI: ROMÂNIA SE CONFRUNTĂ CU O SECETĂ SEVERĂ
