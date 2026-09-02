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Actualitate· 1 min citire
Transfăgărășan închis miercuri timp de patru ore: restricții de circulație pe DN 7C între Arefu și Bâlea Cascadă
Transfăgărășan
Publicat2 sept. 2026, 09:14
SursăRealitatea.Net
Traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan va fi oprit miercuri, timp de patru ore, din cauza desfășurării unui eveniment automobilistic.
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