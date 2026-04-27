Șoferii din Alba sunt monitorizați cu sistemul e-SIGUR. Ce abateri în trafic pot fi identificate

Polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară luni, 27 aprilie, acțiuni de monitorizare a traficului cu ajutorul sistemului e-SIGUR, în special în zonele considerate cu risc rutier ridicat.

Potrivit IPJ Alba, sistemul utilizează dispozitive radar montate pe trepiede mobile, capabile să surprindă în timp real vehiculele care încalcă regulile de circulație.

Prin intermediul acestui sistem pot fi depistate abateri precum depășirea limitei legale de viteză, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, nerespectarea unor restricții de trafic sau lipsa rovinietei. Sancțiunile nu sunt aplicate automat proprietarului mașinii, deoarece legislația din România prevede răspunderea personală. Astfel, proprietarii vehiculelor vor primi acasă un document prin care li se solicită să comunice cine conducea autoturismul în momentul abaterii, potrivit alba24.ro .

În funcție de răspunsul transmis, sancțiunea va fi aplicată proprietarului sau persoanei indicate. Scopul acestor acțiuni este prevenirea accidentelor și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.