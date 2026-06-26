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Actualitate· 1 min citire
ȘOC pe piața tech! Apple scumpește MacBook și iPad după explozia costurilor la memorii: „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”
Apple
Apple a anunțat oficial majorarea prețurilor pentru mai multe modele de MacBook și iPad, pe fondul creșterii accelerate a costurilor pentru memorii și componente de stocare, alimentate de cererea uriașă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale.
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