SMS-ul care te sperie cu o amendă falsă de circulație. Noua fraudă care imită Ghișeul.ro și îți poate goli contul

Un mesaj primit pe telefon îi anunță pe oameni că ar avea o amendă de circulație restantă și că trebuie să o plătească rapid. Totul pare oficial, pentru că este folosit numele Ghișeul.ro, iar suma cerută nu este foarte mare, astfel încât să nu pară din start imposibilă. Tocmai pe această reacție se bazează o nouă tentativă de fraudă semnalată în România.
Atacatorii trimit SMS-uri care imită comunicările unei instituții publice și includ un link către o pagină falsă. Site-ul este construit astfel încât să semene cu o platformă legitimă, iar utilizatorului i se cere, într-o primă etapă, să introducă numărul de înmatriculare al mașinii.
Cum este păcălită victima
După introducerea numărului de înmatriculare, pagina afișează automat o presupusă amendă. Într-unul dintre exemplele identificate, suma cerută era de 712 lei. Verificarea este însă doar o înscenare, pentru că site-ul nu consultă nicio bază oficială de date, ci afișează un rezultat pregătit dinainte pentru a convinge victima că datoria este reală.
Pasul următor este introducerea datelor personale și bancare pentru efectuarea plății. Miza atacatorilor nu este neapărat suma afișată drept amendă, ci informațiile cardului și datele care pot fi folosite ulterior pentru accesarea conturilor.
Graba și amenințările, semne clare ale fraudei
Mesajele folosesc formulări alarmante, tocmai pentru ca persoana care le primește să nu mai verifice situația. Victima poate fi avertizată că are doar 48 de ore pentru plată sau că riscă o sancțiune suplimentară de 3.000 de lei dacă nu acționează rapid.
În unele cazuri, SMS-ul îi cere persoanei să răspundă cu cifra „1”, apoi să redeschidă mesajul pentru a accesa așa-zisul site oficial. O instituție publică nu ar trebui să solicite astfel de pași pentru achitarea unei amenzi, iar acest detaliu poate fi un indiciu important că mesajul este fals.
Ce trebuie verificat înainte de orice plată
Un alt semn de alarmă este adresa paginii. Domeniile care nu au legătură clară cu instituția invocată sau care conțin combinații ciudate de litere trebuie evitate. Cei care primesc un astfel de mesaj nu trebuie să deschidă linkul și nici să introducă date bancare.
Existența unei amenzi trebuie verificată separat, prin accesarea directă a platformelor oficiale, nu prin adresa primită în SMS. Tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul 1911 sau prin platforma națională dedicată incidentelor de securitate cibernetică.