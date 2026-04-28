Semnal de alarmă de la Bruxelles: Weber, îngrijorat de moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Președintele Partidul Popular European, Manfred Weber, a declarat că urmărește cu îngrijorare evoluțiile politice din România, în contextul depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Într-o conferință de presă susținută la Strasbourg, oficialul european a criticat alianța care a stat la baza inițiativei, susținând că partide din zona socialistă s-au alăturat unor formațiuni populiste pentru a contesta un executiv pe care îl consideră pro-european.

„Evoluțiile dintr-o altă țară europeană sunt destul de îngrijorătoare — evoluțiile din România. Ați văzut că a fost prezentată acum o moțiune de cenzură de familia socialistă, împreună cu AUR, astfel încât ambele partide de pe partea stângă, împreună cu actualul partener de guvernare și cu partidul populist din România, inițiază o moțiune de cenzură comună împotriva unui guvern pro-european și a premierului Ilie Bolojan”, a declarat Manfred Weber.

Acesta a atras atenția și asupra situației economice dificile, menționând deficitul bugetar ridicat, estimat la 6–7% din PIB, și necesitatea continuării reformelor asumate de autoritățile de la București.

Advertising

„Am avut discuții cu el. Am vorbit cu el la telefon despre aceste evoluții. Și știți, România se află într-o situație foarte dificilă, cu un deficit public ridicat, în jur de 6-7%, ceva de genul acesta. Deci este un deficit mare. Iar Comisia Europeană, Valdis Dombrovskis și alții sunt foarte interesați ca acest guvern să continue calea reformelor. De aceea, sunt cu adevărat îngrijorat. Văd foarte multe motive de îngrijorare în faptul că socialiștii se distanțează acum de schimbările necesare din România, de lucrurile care trebuie făcute, și se aliniază, mai ales în această moțiune de cenzură, cu forțele populiste din România”, a mai spus liderul PPE.

În final, Weber a cerut explicații din partea celor care susțin moțiunea, punând sub semnul întrebării decizia de a contesta un guvern pe care îl consideră stabil și orientat pro-european.

„Cred că socialiștii trebuie să răspundă la câteva întrebări. Și, dacă îmi permiteți să spun asta, eu sunt întrebat mereu despre orice fel de aliniere cu dreapta. Cred că și socialiștii ar trebui acum să răspundă la întrebări: de ce pun sub semnul întrebării un guvern pro-european de succes?", a mai declarat acesta.