Scandal la dezbaterea proiectului de buget. Discuțiile s-au încheiat la ora 3:00 dimineața și se reiau la acestă oră
Parlament
După discuții aprinse, care au durat mai bine de 6 ore, dezbaterile pe tema bugetului de stat s-au încheiat în acceastă dimineață, la ora 3:00 și s-au reluat a ora 10:00, pentru votul final. De la tribuna Parlamentului, aleșii și-au aruncat acuzații dure.
Premierul Ilie Bolojan, acuzat că i-a sărăcit pe români, le-a transmis partenerilor de Coaliție că nu și-ar fi dat seama cine este la guvernare și cine e în opoziție dacă nu-i cunoștea pe vorbitori.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a dat semnalul demiterii lui Ilie Bolojan direct de la tribuna Parlamentului. Înainte de votul pe bugetul care îi sărăcește și mai mult pe români, liderul social-democraților i-a transmis prim-ministrului că românii nu îi mai tolerează pe cei cu sabia în mână.
În replică, useristul Cătălin Drulă l-a atacat dur pe Sorin Grindeanu, acuzându-l că tot scandalul din Coaliție a fost provocat de acesta.
Și liderul AUR, George Simion, a declarat că premierul Bolojan nu a făcut altceva decât să taie de la pensionari, de la elevi și de la mame.
