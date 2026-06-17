Protest în sistemul vamal: angajații declanșează grevă de avertisment timp de două ore

Angajații din cadrul Autorității Vamale Române vor intra miercuri într-o grevă de avertisment, programată între orele 12:00 și 14:00, în semn de protest față de condițiile de muncă și nerespectarea unor drepturi profesionale și salariale.
Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă pentru personalul vamal, acuză autoritățile de tergiversarea încheierii acordului colectiv de muncă. Potrivit sindicaliștilor, această situație împiedică alocarea fondurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, protecția sănătății și securității angajaților, precum și pentru programele de formare și perfecționare profesională.
Printre principalele nemulțumiri se numără și prevederile din proiectul noii legi a salarizării. Reprezentanții angajaților susțin că personalul care își desfășoară activitatea în punctele de frontieră, precum și cei care lucrează cu câini de serviciu, nu beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare. De asemenea, aceștia reclamă lipsa compensării adecvate pentru munca prestată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, dar și neacordarea sporului pentru expunerea la radiații în cazul personalului care operează echipamente de control nedistructiv.
Sindicaliștii avertizează că problemele nerezolvate afectează atât angajații, cât și eficiența serviciilor oferite cetățenilor și operatorilor economici care desfășoară activități vamale. Totodată, aceștia își exprimă regretul pentru eventualele inconveniente cauzate de protest, subliniind că demersul urmărește atragerea atenției autorităților asupra unor dificultăți persistente de ani de zile.
Potrivit Sindicatului Național Meridian, lipsa dialogului și absența reprezentanților instituției de la procedurile de conciliere au blocat rezolvarea pe cale amiabilă a conflictului de muncă.
În acest context, organizația sindicală solicită autorităților să inițieze negocieri reale și transparente și să adopte măsuri urgente pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul vamal.