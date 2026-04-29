Prețul cireșelor a luat-o razna! Cu cât se vinde kilogramul în piețe

Primele cireșe și căpșuni apărute în piețele românești sunt exclusiv din import, iar prețurile ating niveluri record. Comercianții spun că marfa se vinde rapid chiar și în aceste condiții.

Vremea favorabilă din această primăvară anunță o producție bogată de cireșe și căpșuni în România, însă până la apariția fructelor autohtone, clienții se orientează către cele aduse din export.

Spania și Grecia sunt țările care aduc pe tarabele din România delicioasele fructe. Deși scumpe, acestea dispar repede de pe tarabe.

În Piața Cibin din Sibiu, un kilogram de cireșe costă 180 de lei, potrivit Ora de Sibiu . Maria, una dintre vânzătoare, spune că marfa se vinde „ca pâinea caldă”, în ciuda prețului ridicat. Ea afirmă că cireșele românești vor ajunge pe piață abia peste aproximativ o lună și jumătate.

Căpșunile de import, mai scumpe decât anul trecut

Căpșunile din Grecia și Spania sunt și ele prezente în piețe. La Iași, prețurile variază între 30 și 45 de lei kilogramul, cu cinci lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comercianții estimează că, spre finalul sezonului, prețul ar putea coborî până la 15 lei.

Producătorii români sunt optimiști: cireșii au înflorit, iar condițiile meteo sunt favorabile, ceea ce ar putea duce la prețuri accesibile odată cu apariția fructelor autohtone. Anul trecut, bruma din aprilie a compromis o mare parte din recoltă și a dus la scumpiri.