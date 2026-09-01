Premierul Indiei, apel ferm către Vladimir Putin. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 1 sept. 2026, 11:17 Sursă Realitate Plus

Mesaj direct transmis de premierul Indiei, Narendra Modi, către Vladimir Putin. În cadrul întâlnirii de la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kârgâzstan, premierul Indiei i-a cerut liderului de la Kremlin să facă pași concreți pentru încheierea războiului din Ucraina. „Trebuie să trecem de la războiul fără sfârșit la sfârșitul războiului”, a transmis Modi. Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a analizat posibilele efecte ale acestui apel.

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