Péter Magyar taie la jumătate salariul față de Viktor Orbán. Măsuri dure pentru clasa politică

Péter Magyar a anunțat un plan amplu de reducere a veniturilor pentru clasa politică din Ungaria, măsuri care îi vizează inclusiv pe miniștri, parlamentari, primari și conducerea companiilor de stat.

Într-un interviu acordat postului RTL, politicianul a precizat că și propriul său salariu va fi diminuat semnificativ, ajungând la aproximativ 3,8 milioane de forinți brut pe lună (în jur de 53.000 de lei).

Suma este formată dintr-un salariu de bază de premier de 2,3 milioane de forinți, la care se adaugă indemnizația standard de parlamentar, de circa 1,5 milioane de forinți. În total, venitul său lunar brut ar urma să fie de 3,8 milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 10.600 de euro.

Prin comparație, venitul lunar brut al lui Viktor Orbán este estimat la aproximativ 7,8 milioane de forinți, adică în jur de 22.000 de euro, ceea ce înseamnă că diferența dintre cele două niveluri salariale este semnificativă.

Potrivit declarațiilor sale, măsurile nu se opresc aici, fiind vizate și salariile miniștrilor, ale parlamentarilor și ale altor funcții publice de conducere, în cadrul unui plan mai amplu de reducere a cheltuielilor din sectorul politic.