Actualitate· 1 min citire

Calendar ortodox, 28 mai 2026. Ce sărbătoare este astăzi

25 mai 2026, 08:05
Actualizat: 25 mai 2026, 09:26
Sărbătoare 25 mai

Sărbătoare 25 mai

Realitatea de AlbaArticol scris de Realitatea de Alba
Sursă: realitatea.net

În calendarul ortodox, pe 25 mai este prăznuită A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, marcată în calendar cu cruce neagră.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost pierdut și regăsit de trei ori.

A treia aflare a avut loc în jurul anului 850, în timpul controverselor iconoclaste, când relicva a fost mutată și apoi redescoperită în localitatea Comana (lângă orașul modern Suhumi, Abhazia) și adusă ulterior la Constantinopol. Conform tradiției populare, fiind vorba de sărbătoare marcată cu cruce neagră, este o zi de post în care nu se fac nunți, iar creștinii sunt îndemnați să se roage pentru sănătate, să nu spele rufe și să nu muncească pământul pentru a evita pagubele și bolile.

Citește și:

Mai multe articole despre

calendar, crestin, ortodox, 25 mai, cruce neagra

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe