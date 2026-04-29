Noi dezvăluiri marca Rizea TV: Declarații recente despre Ion Sturza, prezentate la Rizea TV
Cristian Rizea
Într-o ediție recentă a platformei Rizea TV, fostul politician Cristian Rizea a făcut o serie de afirmații referitoare la Ion Sturza, fost prim-ministru al Republicii Moldova, și la relația acestuia cu Maia Sandu.
Potrivit lui Cristian Rizea, Ion Sturza ar avea legături cu servicii de informații rusești și ar fi un apropiat al actualei președinte Maia Sandu. De asemenea, Rizea a susținut că Sturza ar fi avut un rol în tranzacția din 2007 privind compania Rompetrol, când aceasta a fost vândută către KazMunayGas, menționând presupuse negocieri realizate prin intermediul FSB.
În cadrul aceleiași emisiuni, Rizea a afirmat că Ion Sturza, care a ocupat anterior funcția de ministru al economiei și a fost vicepreședinte al Rompetrol, ar fi fost implicat în decizii privind o datorie a unei companii private către bugetul de stat al Republicii Moldova. Aceste afirmații au fost prezentate de Rizea ca parte a unei note informative despre care susține că a făcut-o publică.
Totodată, Cristian Rizea a declarat că Ion Sturza ar putea fi luat în calcul pentru o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, idee pe care o atribuie unor discuții legate de Maia Sandu.
