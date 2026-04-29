Moțiunea anti‑Bolojan, citită în plenul reunit, în lipsa premierului

Sursă: Realitatea.Net

Moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan a ajuns în plenul reunit al Parlamentului, acolo unde a fost citită de liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu. Documentul, semnat de 254 de parlamentari AUR‑PSD‑PACE, îl acuză pe premier de subminarea economiei și de politici care ar fi afectat pensionarii și românii vulnerabili. Votul final este programat pentru marțea viitoare. Ilie Bolojan lipsește de la citirea moțiunii. Surse politice afirmă că președintele este pregătit să cheme partidele la consultări după vot.

UPDATE 12:30 - A început citirea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Documentul intitulat "STOP "Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!" este citit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

DOCUMENTUL integral poate fi citit AICI .

ȘTIREA INIȚIALĂ

Advertising

În scurt timp, respectiv de la ora 12:30 va avea loc plenul reunit al Parlamentului în care va fi citită moțiunea depusă la comun de PSD, de AUR, dar și de parlamentari din PACE.

În total, moțiunea a adunat 254 de semnături, mai mult decât este necesar pentru ca aceasta să fie depusă, și chiar mai mult decât numărul de voturi necesar pentru ca ea să treacă de Parlament. Asta a fost și intenția inițiatorilor, să aibă din start certitudinea că o dată depusă, această moțiune va reuși să treacă de votul din plen. Dacă astăzi se va citi, la începutul săptămânii viitoare - marți dimineață va avea loc un alt plen reunit în care se va dezbate și se va vota moțiunea.

Ea va fi votată prin procedura de vot secret cu bile. Atunci vom afla practic în mod clar dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan va cădea. Vor începe cel mai probabil negocieri, noi consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern, iar asta înseamnă că ședința de Guvern de săptămâna aceasta ar putea fi ultima ședință de Executiv condusă de Ilie Bolojan.