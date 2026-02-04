Migranți - descoperiți într-un camion cu numere turcești, oprit pe DN5 în urma unei acțiuni de tip BLITZ

4 feb. 2026, 17:04
Acțiune operativă desfășurată de polițiștii de frontieră români și bulgari pe DN5

O acțiune operativă desfășurată de polițiștii de frontieră români și bulgari pe DN5 s-a soldat cu descoperirea a doi cetățeni străini ascunși într-un camion de marfă care transporta bariere metalice.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Incidentul a avut loc ieri seară, în jurul orei 19:45, când polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și cu omologii lor din cadrul Poliției de Frontieră Ruse – Bulgaria, au desfășurat o acțiune comună pentru prevenirea migrației ilegale și combaterea infracționalității transfrontaliere.

În timpul filtrului rutier, oamenii legii au oprit pentru control un ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Conform documentelor prezentate, camionul efectua un transport de bariere metalice pe ruta Turcia–România.

La verificarea vehiculului, polițiștii au observat că sistemul de sigilare al compartimentului de marfă era deteriorat, aspect care a ridicat suspiciuni. În urma unui control amănunțit al semiremorcii, au fost identificate două persoane de origine afro-asiatică, ascunse printre bunurile transportate.

Având în vedere cadrul de cooperare bilaterală dintre Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a fost organizată o întâlnire operativă între autoritățile celor două state.

 În acest context, șoferul camionului, cele două persoane depistate și ansamblul rutier au fost predate autorităților bulgare competente, care au preluat cazul pentru continuarea cercetărilor.

