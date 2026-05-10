Mesajul lui Călin Georgescu cu ocazia celebrării sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial

Călin Georgescu a transmis un mesaj cu ocazia celebrării sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, insistând asupra ideii de pace, credință și responsabilitate morală. Călin Georgescu a transmis un mesaj cu ocazia celebrării sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, insistând asupra ideii de pace, credință și responsabilitate morală.

Postarea publicată pe rețelele sociale a avut un puternic accent spiritual și a făcut apel la memorie, reflecție și protejarea păcii pentru generațiile viitoare.

Apel la pace și rugăciune

Mesajul transmis de Călin Georgescu începe cu un îndemn direct adresat românilor.

„Iubiți PACEA. Rugați-vă și apărați-o.”

Acesta a făcut referire la data de 9 mai 1945, moment care a marcat sfârșitul războiului în Europa și încheierea unuia dintre cele mai sângeroase conflicte din istorie.

„9 mai 1945 a adus pacea în Europa prin încheierea unuia dintre cele mai devastatoare războaie din istorie. O zi care rămâne simbol al păcii, al jertfei și al biruinței asupra urii.”

Referiri la istorie și memorie

În continuarea mesajului, Călin Georgescu afirmă că lecțiile trecutului ar trebui privite cu smerenie și responsabilitate.

„Istoria ne îndeamnă să privim cu smerenie la cele întâmplate și cu înțelepciune la cele viitoare. Cinstim memoria tuturor celor care au luptat, au suferit și au făcut posibilă oprirea războiului.”

Postarea conține și un pasaj biblic legat de pace și credință.

„Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”.

„Pacea este conștiință, alegere morală și responsabilitate”

Candidatul interzis la alegerile prezidențiale vorbește în mesaj și despre relația dintre pace, credință și valorile creștine, susținând că războiul apare atunci când omul se îndepărtează de Dumnezeu și de adevăr.

„Pacea definește starea omului creștin, nu războiul care începe când omul se îndepărtează de Dumnezeu, de adevăr și de aproapele său. Pacea este conștiință, alegere morală și responsabilitate, nu un document.”

Mesaj adresat familiilor și părinților

În finalul postării, Călin Georgescu a făcut referire la copii și la responsabilitatea generațiilor actuale de a lăsa în urmă o lume fără război.

„Sunt tată și vă îndemn să creștem copii cărora să le lăsăm moștenire pacea, iar ei o vor prețui și apăra, tocmai pentru că au înțeles cât a costat războiul.”