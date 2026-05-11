Lovitură pentru CFR Cluj! Edi Iordănescu a intrat pe lista Ucrainei pentru postul de selecționer

Edi Iordănescu a intrat în atenția Federației Ucrainene de Fotbal pentru postul de selecționer, după eșecul naționalei vecine de a se califica la Cupa Mondială din 2026. Presa ucraineană scrie că fostul antrenor al României este unul dintre numele analizate de Andrei Șevcenko, președintele federației.

Potrivit publicațiilor din Ucraina, oficialii de la Kiev îl văd pe Edi Iordănescu drept unul dintre tehnicienii care ar putea reconstrui echipa națională după dezamăgirea ratării turneului final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Jurnaliștii ucraineni l-au descris pe român drept „străinul care ne-a distrus”, referire directă la victoria obținută de România împotriva Ucrainei la EURO 2024, rezultat care a produs un șoc în tabăra adversă.

Totuși, Edi Iordănescu nu este singurul nume aflat pe lista Federației. Favorit pentru postul rămas vacant pare să fie italianul Andrea Maldera, fost director tehnic în cadrul federației ucrainene și secund al lui Roberto De Zerbi la Olympique de Marseille.

În cursă se află și Herve Renard, tehnicianul francez cunoscut pentru performanțele obținute cu naționalele Zambiei și Coastei de Fildeș. Actualul selecționer, Sergey Rebrov, a fost demis în luna aprilie după seria de rezultate considerate dezamăgitoare de conducerea federației.

Interesul Ucrainei pentru Edi Iordănescu complică și planurile patronului CFR Cluj, Neluțu Varga, care îl avea printre variantele dorite pentru banca tehnică a echipei din Gruia.