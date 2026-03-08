Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu lansează un proiect inedit de dialog direct cu publicul
Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu lansează un proiect inedit de dialog direct cu publicul
Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a anunțat lansarea unui site prin care persoanele interesate pot intra în contact direct cu el. Platforma, disponibilă la adresa directcusrs.com, permite înscrierea pentru discuții zilnice cu jurnalistul.
Potrivit anunțului făcut de jurnalist, înscrierile sunt deschise în fiecare zi, iar conversațiile vor avea loc zilnic, între orele 11:00 și 12:00, potrivit CorectNews.
Stănescu afirmă că îi va contacta personal pe cei înscriși, indiferent de motivul pentru care doresc să vorbească cu el - fie pentru a oferi informații, a adresa întrebări sau a semnala probleme legate de autorități.
Jurnalistul susține că discuțiile vor beneficia de confidențialitate totală. Înscrierile pentru zilele următoare pot fi făcute începând de marți, 10 martie.
Citește și:
- 21:57 - ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:34 - Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
- 20:32 - Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News