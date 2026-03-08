183 de români din Qatar, repatriați cu un zbor charter pe ruta Riad–București

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că 183 de cetățeni români aflați în Qatar au fost aduși în țară cu un zbor charter operat pe ruta Riad – București.

Potrivit MAE, operațiunea a fost organizată în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu, autoritățile române intervenind pentru a facilita revenirea în siguranță a cetățenilor români care au solicitat sprijin consular.

Românii au fost transportați inițial din Qatar către Arabia Saudită, iar ulterior au fost îmbarcați într-o cursă charter către București. Acțiunea a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu misiunile diplomatice și oficiile consulare din regiune.

Autoritățile au precizat că vor continua să acorde sprijin cetățenilor români aflați în zonele afectate de tensiunile din regiune și monitorizează în permanență evoluția situației de securitate.

MAE recomandă românilor care se află în statele din Orientul Mijlociu să mențină legătura cu ambasadele și consulatele României și să urmărească anunțurile oficiale pentru eventuale operațiuni de evacuare sau repatriere.