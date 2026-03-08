Meghan Markle și Netflix pun capăt colaborării după mai mulți ani de proiecte comune
Platforma de streaming Netflix și Meghan Markle au încheiat parteneriatul de producție pe care Ducesa de Sussex îl avea împreună cu soțul său, Prince Harry, prin compania lor media.
Colaborarea dintre cuplu și Netflix a început în 2020, după retragerea lor din rolurile oficiale din cadrul Familia Regală Britanică. De atunci, au fost lansate mai multe proiecte, inclusiv documentare și producții dedicate vieții publice și activităților lor.
În perioada colaborării au fost realizate și materiale vizuale ample cu Meghan Markle, unele dintre ele devenind foarte populare online. Imaginile și documentarele produse pentru platformă au atras milioane de spectatori și au generat dezbateri intense în presa internațională.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, încheierea parteneriatului vine în contextul în care platforma își reevaluează strategia de conținut și colaborările cu personalități publice. Deocamdată, nu au fost anunțate noi proiecte comune între Netflix și cuplul ducilor de Sussex.
Meghan Markle continuă însă să fie una dintre cele mai urmărite figuri publice din lume, iar aparițiile sale, inclusiv imaginile publicate recent, atrag în continuare atenția publicului și a fanilor.
