Inconștiență fără margini. Șofer din Alba, surprins în timp ce transporta șapte copii în bena unui autovehicul

Un șofer din județul Alba a fost amendat de polițiști după ce a fost surprins transportând șapte copii în bena unui autovehicul, existând în orice moment riscul ca aceștia să cadă pe carosabil. Oamenii legii s-au autosesizat în urma apariției imaginilor în mediul online.

”Găsiţi acest incompetent! Mai şi ambala masina la semafor”, a scris persoana care a publicat imaginile.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba s-a autosesizat, l-a identificat şi l-a sancţionat pe şofer.



”La data de 17 aprilie 2026, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt.

În urma activităţilor desfăşurate, a fost identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 810 lei”, au reprezentanții Poliţiei judeţene Alba.