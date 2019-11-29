Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu A
amenda
Tag: amenda
Toate etichetele
Articole cu eticheta "amenda"
16 ian. 2026, 13:42
Actualitate
Amendă usturătoare pentru bărbatul care i-a sfidat pe protestatari
11 ian. 2026, 10:38
Social
Amenda radar în 2026. Cât costă cea mai mică sancțiune și după cât timp „se șterge” fapta din cazierul auto
9 ian. 2026, 14:22
Social
Șoferiță din Alba, amendată cu peste 1.800 de lei după ce a circulat pe autostradă cu anvelope de vară
29 dec. 2025, 13:55
Actualitate
Închisoare pentru viteză. Noua infracțiune rutieră care sperie șoferii din Europa
4 dec. 2025, 15:42
Social
Șofer urmărit prin București, amendat cu 6.480 lei și lăsat fără permis 330 de zile, deși verificările nu au arătat nicio neregulă
20 nov. 2025, 16:47
Social
Când devin obligatorii anvelopele de iarnă în 2025 și ce amenzi riști dacă nu le ai montate
31 oct. 2025, 09:14
Actualitate
SCHIMBARE RADICALĂ ÎN PLATA AMENZILOR CONTRAVENȚIONALE
13 iun. 2025, 18:34
Actualitate
RYANAIR ÎI VA AMENDA CU MINIM 500 DE EURO PE PASAGERII INDISCIPLINAȚI, DIRECT DE PE CARDUL DE REZERVARE
17 mar. 2025, 19:50
Politica
NICUȘOR DAN, PRINS PE PICIOR GREȘIT! PRIMĂRIA CAPITALEI, AMENDĂ DE SUTE DE MII DE LEI DE LA GARDA DE MEDIU: REGISTRUL SPAȚIILOR VERZI ȘI PLANUL DE CALITATE A AERULUI, NEELABORATE
22 ian. 2024, 08:41
Actualitate
Amenda pe care o primesc șoferii care circulă cu maşina acoperită de zăpadă
14 dec. 2023, 10:03
Actualitate
Cresc amenzile de circulație de la 1 ianuarie 2024. Cât va fi punctul de amendă
9 iun. 2023, 11:49
Actualitate
Atenție! S-au schimbat regulile la ÎNCHIRIEREA locuințelor. Cresc amenzile și scad facilitățile
25 oct. 2022, 10:02
Actualitate
Tradiția dinainte de Sf. Dumitru care ar putea aduce AMENZI. La ce trebuie să aibă grijă românii
7 sept. 2022, 10:39
Actualitate
COD RUTIER 2022. Amenzi usturătoare pentru şoferii care au iconiţe în parbriz
17 aug. 2022, 09:39
Actualitate
Cum se recuperează AMENDA pentru necompletarea formularului digital COVID de intrare în țară - DOCUMENT
7 ian. 2022, 11:44
Actualitate
Ce amendă primești dacă te prinde poliția fără cauciucuri de iarnă
7 ian. 2022, 09:39
Actualitate
Amendă uriașă pentru cei care poartă mască textilă
11 dec. 2021, 09:04
Actualitate
Comercializarea cărnii de porc neexpertizată sanitar veterinar, sancţionată cu amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei
17 nov. 2021, 08:42
Actualitate
Sindicatul Europol: Ajutaţi-ne să găsim un poliţist care să îl sancţioneze pe preşedintele Klaus Iohanis pentru că a fost surprins fără mască
16 nov. 2021, 08:46
Actualitate
eMAG a fost amendat de ANPC. Ce nereguli au fost găsite și ce spun reprezentanții site-ului
7 sept. 2021, 11:03
Economie
Supermarket din România, amendat pentru practici înșelătoare și agresive din cauza cupoanelor pentru reduceri
16 iul. 2021, 10:33
Actualitate
Ministerul Agriculturii a amendat cu 76.500 lei producătorii agricoli şi magazinele care vând fructe şi legume
26 apr. 2021, 13:15
Actualitate
Peste 800 de vitezomani, amendați! Șase dintre ei au rămas pietoni
15 feb. 2021, 12:41
Actualitate
Tânăr din Teiuș, amendat pentru că nu a respectat carantina
21 ian. 2021, 11:58
Actualitate
146 de vitezomani, depistați în trafic într-o singură zi
8 nov. 2020, 10:15
Social
Amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă regulile de protecție sanitară
7 aug. 2020, 15:29
Actualitate
Atenție șoferi! Radare în județul Alba
11 iul. 2020, 12:00
Actualitate
Tânăra din Sibiu care s-a fotografiat în poziții indecente cu statuile din Cetatea Alba Carolina a fost amendată cu 1.000 de lei (FOTO)
3 mar. 2020, 09:58
Actualitate
Persoană amendată cu 10.000 de lei de inspectorii DSP Alba pentru că nu a respectat măsura de izolare.
29 nov. 2019, 12:44
Actualitate
Acţiune cu efective suplimentare la Cugir
Mai Multe