Grevă spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații sunt revoltați că nu şi-au primit salariile

Grevă spontană la Fabrica de Arme din Cugir. Angajații au întrerupt activitatea miercuri, pentru a doua zi consecutiv, protestând față de faptul că nu și-au primit salariile.
Angajații sunt revoltați că nu și-au primit salariile
Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat că luni salariaţii ar fi trebuit să își primească banii, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care muncitorii au recurs la protestul spontan.
Neagu a ținut să precizeze faptul că acţiunea nu este coordonată de către sindicat.
Vă reamintim că și la începutul acestei luni angajaţii Fabricii de Arme Cugir au protestat faţă de faptul că nu au obţinut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unităţii privind veniturile lor în acest an.
„Pentru membrii noştri de sindicat, pentru salariaţii fabricii de arme nu am obţinut absolut nimic în plus faţă de ce am avut anul 2025”, a declarat liderul de sindicat Ioan Neagu pe 3 iunie.
„Salariul minim pentru noi înseamnă pentru un necalificat”
Printre revendicările angajaților se număra majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea voucherelor de vacanţă şi o creştere salarială de 6,5%. În lipsa unui acord, activitatea de producţie ar putea fi afectată pe durata protestului.
„Salariul minim pentru noi înseamnă pentru un necalificat (...) o să punem egalitate între cel cu studii superioare şi cel necalificat. Cei care coordonează industria de apărare şi, în general, destinele statului, se întreabă de ce nu vin tinerii în această industrie care ar trebui să fie una de frunte a ţării şi care să asigure portofoliul necesar pentru Armata Română. Or nu o să prindem niciodată, cu salariul minim, tineri care să vrea să muncească în aceste societăţi din industria de apărare”, a adăugat liderul de sindicat.