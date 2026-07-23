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Actualitate· 1 min citire
Europa, lovită de un nou val extrem de căldură: temperaturile pot ajunge la 50 de grade, iar incendiile se extind
Secetă, caniculă
Publicat23 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS
Un nou val de căldură afectează Europa, iar meteorologii anunță temperaturi care s-ar putea apropia de 50 de grade Celsius la finalul lunii iulie. Sudul Portugaliei, Spania și vestul Franței se află printre regiunile vizate. Totul în timp ce incendiile de vegetație continuă să provoace pagube în mai multe zone ale continentului, conform Realitatea PLUS.
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