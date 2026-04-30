Dosar penal pentru tăiere ilegală de arbori, după controale ale polițiștilor din Galda de Jos

Un bărbat de 56 de ani din localitatea Bucerdea Grânoasă, județul Alba, este cercetat penal pentru tăiere ilegală și furt de arbori, după ce polițiștii au descoperit sute de cioate în urma unor verificări efectuate în teren.

Acțiunea a fost desfășurată miercuri, 29 aprilie, de polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, împreună cu specialiști ai Gărzii Forestiere Cluj, având ca scop prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori.

Potrivit IPJ Alba, în urma controalelor au fost identificate 275 de cioate provenite de la arbori care ar fi fost sustrași fără drept. În acest caz, polițiștii au indisponibilizat contravaloarea a aproximativ 464 de metri cubi de lemn, estimată la 460.000 de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului exact.

În aceeași zi, oamenii legii au desfășurat o amplă acțiune de control pe raza localității Galda de Jos. Prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 150 de persoane și peste 150 de autovehicule.

În urma activităților, polițiștii au constatat 50 de abateri contravenționale, majoritatea la regimul circulației rutiere, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 3.847 de lei. Totodată, au fost reținute trei certificate de înmatriculare și a fost confiscată cantitatea de 39,64 metri cubi de material lemnos, evaluată la 14.746 de lei.