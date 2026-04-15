Cutremur în Vrancea, miercuri dimineață: ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs miercuri dimineață în județul Vrancea, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la ora 05:53, la o adâncime de 125,4 kilometri, ceea ce îl încadrează în categoria cutremurelor de adâncime, specifice zonei Vrancea.

Unde a avut loc cutremurul

Mișcarea tectonică s-a produs în apropierea mai multor orașe importante: Focșani la 48 km , Buzău la 61 km , Sfântu Gheorghe la 64 km , Brașov la 74 km, Ploiești la 90 km. Un cutremur de 3,3 este considerat slab și, de regulă, nu produce pagube. De cele mai multe ori, astfel de seisme sunt resimțite ușor sau chiar deloc de populație, mai ales când se produc la adâncimi mari, cum este cazul de față.

Zona Vrancea rămâne cea mai activă din punct de vedere seismic din România, fiind cunoscută pentru cutremurele de adâncime care apar frecvent.