Cod galben de ploi în aceste zone din România. ANM anunță o schimbare radicală a vremii: vijelii și temperaturi mult mai scăzute - HARTA

Meteorologii au emis o informare de vreme rea valabilă până joi dimineață, perioadă în care mare parte din țară va fi afectată de instabilitate atmosferică, ploi, vânt puternic și o răcire accentuată a vremii. În unele zone sunt așteptate și vijelii sau căderi de grindină.

Potrivit avertizării, între 11 mai, ora 12:00, și 14 mai, ora 10:00, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și cantități importante de apă în aproape toată țara. În intervale scurte sau prin acumulare, se pot strânge între 15 și 30 l/mp, iar izolat chiar peste 40-50 l/mp. Meteorologii spun că vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni, cu rafale care pot ajunge, în general, la 45-50 km/h.

Temperaturile scad puternic în următoarele zile

De marți, vremea începe să se răcească accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri aerul rece va cuprinde și restul regiunilor. Specialiștii anunță că valorile termice vor coborî sub cele normale pentru această perioadă din luna mai. La munte, mai ales în zonele înalte, sunt așteptate precipitații mixte în noaptea de miercuri spre joi.

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben valabilă din 11 mai, ora 13:00, până pe 12 mai, ora 14:00. Sunt vizate Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvania, vestul și nordul Muntenia, dar și local zonele montane. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot ajunge la 50-70 km/h. Pe arii restrânse este posibil să cadă și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat chiar la 30-40 l/mp.