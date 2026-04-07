Clubul de Presă, reacție la decizia CNA: „Echivalează cu o lovitură de stat”

O decizie cu impact major zguduie scena media din România, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât să elimine din peisaj două instituții importante: postul de televiziune Realitatea Plus și radioul Gold FM. Măsura, anunțată în cursul acestei după-amieze, a provocat reacții dure și acuzații grave din partea unor organizații din presă.

Potrivit unui comunicat transmis de Clubul de Presă , vestea a căzut ca un trăsnet asupra opiniei publice, în condițiile în care ambele canale se bucurau de audiențe consistente și de o prezență activă în spațiul public. Jurnaliștii descriu decizia ca fiind una extremă, venită după o serie de sancțiuni aplicate anterior postului de televiziune.

O încercare de a reduce la tăcere vocile critice

În documentul oficial, reprezentanții Clubului de Presă susțin că ceea ce s-a întâmplat depășește cadrul unor măsuri obișnuite de reglementare, fiind vorba, în opinia lor, despre o acțiune concertată împotriva unor instituții media incomode.

„În cursul acestei după-amieze, opinia publică a aflat cu stupoare că o importantă televiziune de știri, care se bucură de o largă audiență, a fost suprimată de Consiliul Național al Audiovizualului, la pachet cu postul de radio de mare audiență, Gold FM. Acest act samavolnic s-a petrecut după ce, în prealabil, CNA, inchiziția presei, a sancționat abuziv, în repetate rânduri, respectivul post de televiziune. Intenția cât se poate de explicită este de a bloca, pe această cale, cele mai autentice voci critice din media românească.”

Avertismente ignorate și apeluri fără răspuns

Comunicatul mai arată că situația nu este una apărută peste noapte, ci că au existat semnale trase în repetate rânduri către instituțiile statului. Clubul de Presă susține că a cerut în mod constant o analiză a activității CNA, însă fără rezultat concret.

„Clubul de presă a avertizat, în repetate rânduri, Parlamentul României asupra acestui pericol, solicitând o dezbatere asupra activității CNA în cele două comisii de cultură ale Parlamentului României. Nici partidele politice din arcul puterii și nici cele din opoziție nu au întreprins, din păcate, demersurile necesare pentru inițierea unor dezbateri și luarea măsurilor cuvenite, pentru care forul legislativ are totală autoritate de a preveni un asemenea derapaj democratic.”

Comparații dure: „echivalează cu o lovitură de stat”

Clubul de presă compară decizia CNA cu un gest extrem care ar afecta direct funcționarea democrației.

„Suprimarea emisiunilor Realitatea Plus și ale Gold FM, păstrând proporțiile, echivalează cu o lovitură de stat. De altfel, scopul urmărit a fost identic: acela de a bloca orice manifestare relevantă a spiritului critic, democratic, al opiniei libere, astfel încât România să continue în aceeași direcție periculoasă, fatală din punct de vedere democratic.”

Comunicatul este semnat în numele Consiliului de Onoare al Clubului de Presă de Sorin Roșca Stănescu.

