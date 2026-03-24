Celta Vigo confirmă: Ionuț Radu, apt pentru națională. „Mult succes!”

Vești foarte bune pentru echipa națională a României înaintea duelului cu Turcia, din semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026.

Celta Vigo a anunțat oficial că accidentarea suferită de Ionuț Radu nu este una gravă, ceea ce îi crește semnificativ șansele de a fi titular în poarta „tricolorilor”.

Potrivit clubului spaniol, portarul în vârstă de 28 de ani a suferit doar o contuzie la nivelul gambei, fără afectare musculară. Investigațiile medicale au exclus orice leziune serioasă, iar jucătorul este apt pentru a se alătura lotului naționalei.

Oficialii lui Celta Vigo au transmis și un mesaj de susținere pentru goalkeeper, anunțând că acesta va face deplasarea pentru a intra în cantonamentul României.

În aceste condiții, selecționerul ar putea miza pe Radu ca titular în partida extrem de importantă cu Turcia, în condițiile în care incertitudinile legate de starea sa medicală păreau, inițial, să îi pună în pericol prezența.