Cătălin Predoiu: Nu a fost elaborat niciun proiect pentru modificarea sistemului pensiilor de serviciu

Cătălin Predoiu a avut o întălnire cu reprezentanţii sindicali

Deocamdată nu a fost elaborat niciun proiect pentru modificarea sistemului pensiilor de serviciu, le-a transmis ministrul de interne, Cătălin Predoiu, liderilor sindicatelor din minister.

El a avut o întălnire cu reprezentanţii sindicali în contextul dezbaterilor publice recente privind vârsta de pensionare în sistemele de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Sindicaliştii au transmis şi ei că nu acceptă decizii luate unilateral şi că 25.000 de angajaţi din Ministerul de Interne ameninţă cu ieşirea la pensie, ceea ce afectează stabilitatea sistemului.

Ei mai spun că legea pensiilor militare a fost deja modificată, poliţiştii şi militarii se pot pensiona la 60 de ani, iar din anul 2031 vârsta de pensionare va fi majorată la 65 de ani.