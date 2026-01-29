Alertă ANM: Cod galben galben de vânt până sâmbătă seară
Avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului valabilă în intervalul 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00
Agenția Națională de Meteorologie a emis, joi, o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului valabilă în intervalul 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00, în mai multe județe din țară. Totodată, instituția a transmis și o infomare meteorologică de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii și ger.
Potrivit meteorologilor, sunt vizate de Codul galben opt județe din sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea.
”În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...65 km/h”, a transmis ANM.
De asemenea, meteorologii anunță că în intervalul 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00 ”vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10...20 l/mp și izolat 25 l/mp.
În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș”.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40...60 km/h.
”Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei”, transmite ANM.
Reprezentanții instituției avertizează că până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.
Sursa: Newsinn
