Alertă în Tulcea după noi atacuri rusești cu drone lângă graniță: a fost emis RO-Alert

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată în toiul nopții de joi spre vineri printr-un nou mesaj RO-Alert, după o nouă serie de atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii din Ucraina, anunță MApN vineri dimineață.

În noaptea de 16-17 aprilie, forțele Federației Ruse au lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a brațului Chilia, potrivit informării transmise vineri dimineață de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 00.43.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. „Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02.48. O echipă a ministerului este pregătită să plece în această dimineață într-o misiune de cercetare în zona indicată.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, a transmis MApN, subliniind că rămâne în coordonare permanentă cu structurile aliate și naționale responsabile.

Instituția a făcut apel la populație să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.