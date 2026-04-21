Accident grav în centrul Bistriței: un bărbat în comă, soția rănită

Un incident grav a avut loc în Bistrița, unde doi soți au fost răniți după ce au căzut pe scările rulante dintr-un pasaj situat în zona centrală a orașului.

Potrivit primelor informații, bărbatul, în vârstă de 73 de ani, și soția sa, de 71 de ani, încercau să coboare în pasajul subteran din apropierea pieței centrale. În acel moment, femeia s-ar fi dezechilibrat, iar soțul a încercat să o sprijine. Cei doi s-au împiedicat unul de celălalt și au căzut, în timp ce scara rulantă era în funcțiune.

Martorii au relatat că impactul a fost puternic, bărbatul lovindu-se la cap de marginea scării. Persoanele aflate în zonă au sunat imediat la Serviciul de urgență 112, iar echipajele medicale au intervenit rapid.

Bărbatul a fost găsit inconștient și transportat de urgență la spital, unde medicii au decis să îl intubeze. Acesta se află în stare critică și este supus investigațiilor la Unitatea de Primiri Urgențe.

Advertising

Soția sa a suferit mai multe traumatisme, însă a fost stabilizată și este conștientă, fiind, de asemenea, evaluată de medici.

Reprezentanții spitalului din Bistrița au confirmat că ambii pacienți se află sub supraveghere medicală, iar cazul rămâne în atenția autorităților, care urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.