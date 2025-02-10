Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu D
demisie klaus iohannis
Tag: demisie klaus iohannis
Toate etichetele
Articole cu eticheta "demisie klaus iohannis"
12 feb. 2025, 08:15
Actualitate
KLAUS IOHANNIS ÎȘI ÎNCHEIE OFICIAL MANDATUL LA CONDUCEREA ROMÂNIEI
11 feb. 2025, 08:42
Politica
DE CE ȘI-A DAT KLAUS IOHANNIS DEMISIA, DE FAPT: DACĂ AR FI FOST SUSPENDAT, AR FI PIERDUT O PENSIE GENEROASĂ, VILĂ, MAȘINĂ DE PROTOCOL ȘI PAZĂ
10 feb. 2025, 21:23
Politica
ȘEDINȚA DE PLEN UNDE URMA SĂ FIE DEZBĂTUTĂ DEMISIA LUI KLAUS IOHANNIS A FOST ANULATĂ
10 feb. 2025, 20:48
Politica
ILIE BOLOJAN SE SUSPENDĂ DIN PNL ȘI ÎL PROPUNE PE CĂTĂLIN PREDOIU LA CONDUCEREA PARTIDULUI
10 feb. 2025, 18:48
Politica
ANALIST POLITIC: „SISTEMUL A FOST IOHANNIS, ȘI A PLECAT. AVEM DOUĂ PARTIDE CARE AR PUTEA BENEFICIA DE ACEST LUCRU”
10 feb. 2025, 17:56
Politica
DEMISIA LUI IOHANNIS A AJUNS ÎN PARLAMENT. CE CONȚINE DOCUMENTUL OFICIAL, OBȚINUT ÎN EXCLUSIVITATE DE REALITATEA PLUS
10 feb. 2025, 15:50
Politica
MARCEL CIOLACU, PRIMA REACȚIE DUPĂ DEMISIA LUI KLAUS IOHANNIS: „NU L-AM VOTAT NICIODATĂ”
10 feb. 2025, 15:48
Politica
CE URMEAZĂ DUPĂ DEMISIA LUI KLAUS IOHANNIS. CINE VA FI PREȘEDINTELE INTERIMAR AL ROMÂNIEI
10 feb. 2025, 14:47
Politica
REACȚIA LUI GEORGE SIMION, DUPĂ DEMISIA LUI KLAUS IOHANNIS. ”E VICTORIA VOASTRĂ! ACUM E TIMPUL PENTRU TURUL 2 ÎNAPOI”
10 feb. 2025, 14:40
Politica
ANCA ALEXANDRESCU, DESPRE DEMISIA LUI KLAUS IOHANNIS: ”AR ÎNSEMNA CĂ RECUNOAȘTE ACEASTĂ ÎNCĂLCARE A LEGII”
10 feb. 2025, 14:15
Actualitate
BREAKING NEWS: KLAUS IOHANNIS A DEMISIONAT DIN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI