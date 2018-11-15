Caută articole
Articole cu eticheta "confiscat"
14 nov. 2020, 10:01
Social
Material lemnos confiscat de polițiști
17 sept. 2020, 12:22
Social
100 de metri cubi de material lemnos confiscați și amenzi de peste 15.000 de lei.
24 aug. 2020, 14:55
Social
Material lemnos confiscat în urma unui control în trafic
7 aug. 2020, 15:18
Economie
Peste 260 de metri cubi de material lemnos, confiscați de polițiști
9 iul. 2020, 12:44
Actualitate
31 de metri cubi de material lemnos, confiscați de polițiști
31 oct. 2019, 11:30
Actualitate
Polițiștii din Alba au confiscat 34 de mc de material lemnos
20 sept. 2019, 11:09
Actualitate
Poliţiştii au confiscat aproape 300 de mc de material lemnos
23 aug. 2019, 12:02
Actualitate
Polițiștii din Alba au confiscat 12,8 mc de material lemnos
12 aug. 2019, 12:04
Actualitate
16,9 mc de material lemnos confiscat de polițiștii din Câmpeni
31 iul. 2019, 12:57
Actualitate
Scutul pădurii: Control la o societate din Gârda de Sus
20 iun. 2019, 11:46
Actualitate
Detector de metale confiscat de poliţiştii din Aiud
24 apr. 2019, 10:58
Actualitate
15 mc de lemne confiscate de polițiștii din Sebeș
24 apr. 2019, 10:54
Actualitate
Scutul Pădurii: Control la o firmă din localitatea Laz
8 mar. 2019, 14:53
Actualitate
Poliţiştii din Ighiu au confiscat 14 mc de material lemnos
15 nov. 2018, 22:44
Actualitate
Scutul pădurii a confiscat 53 de metri cubi de lemn