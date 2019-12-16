Caută articole
3 ian. 2026, 09:46
Actualitate
Ce au în comun incendiile din Crans-Montana şi Colectiv
1 nov. 2025, 08:28
Actualitate
COLECTIV, RĂNI DESCHISE ȘI DUPĂ 10 ANI. ROMÂNIA A CHELTUIT PESTE 11 MILIOANE DE EURO PENTRU TRATAREA PACIENȚILOR ARȘI ÎN STRĂINĂTATE
14 aug. 2025, 18:01
Actualitate
RAED ARAFAT, ÎNTREBAT DACĂ NU ESTE RUȘINOS CA ROMÂNIA SĂ NU AIBĂ UN CENTRU DE MARI ARȘI: „NU DSU SE OCUPĂ”
30 oct. 2024, 09:41
Actualitate
9 ANI DE LA TRAGEDIA DE LA COLECTIV
12 ian. 2024, 09:19
Actualitate
Cristian Popescu Piedone: „Oamenii cărau răniții de la Colectiv cu mașina proprie, iar Raed Arafat refuza ambulanțele”
10 ian. 2024, 08:30
Actualitate
Cristian Popescu Piedone: „La Colectiv, Raed Arafat a refuzat intervenția ambulanțelor particulare. Mi-a spus că-i strică imaginea”
3 mai 2022, 10:57
Actualitate
Sentința finală în dosarul Colectiv a fost din nou amânată
3 ian. 2022, 17:23
Actualitate
Dosarul COLECTIV, amânat 3 luni - Sentința definitivă va fi dată pe 3 martie
17 iun. 2021, 10:03
Actualitate
O nouă amânare în dosarul ”Colectiv” - Procesul, judecat în septembrie
14 iun. 2021, 12:08
Actualitate
Dezbateri FINALE în „Dosarul COLECTIV”
29 ian. 2021, 21:28
Actualitate
TRAGEDIILE care au zguduit sistemul medical românesc. Siguranța bolnavilor, la voia sorții
30 oct. 2020, 21:21
Actualitate
Lanţ uman în București, în memoria victimelor de la „Colectiv”
30 oct. 2020, 09:16
Actualitate
Coșmarul fără sfârșit! 5 ani de la incendiul din Clubul Colectiv - niciun vinovat!
16 dec. 2019, 14:08
Primele condamnări în dosarul #Colectiv! Piedone - 8 ani și 6 luni de închisoare; patronii clubului - 11 ani și 8 luni de închisoare