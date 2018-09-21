Caută articole
1 ian. 2026, 08:41
Actualitate
Ce taxe noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026
1 feb. 2023, 08:26
Actualitate
Autoturismele s-ar putea scumpi cu 2.000 de euro. Schimbarea europeană care bulversează piața auto
22 sept. 2021, 19:45
Actualitate
Accident rutier pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia
1 nov. 2019, 12:22
Actualitate
Coliziune între două autoturisme în Bistra
17 sept. 2019, 11:14
Actualitate
Mașini cu defecţiuni tehnice, oprite la Zlatna
10 sept. 2019, 12:57
Actualitate
Autoturisme cu defecţiuni tehnice, oprite la Zlatna
30 aug. 2019, 08:16
Actualitate
Amplasarea radarelor în perioada 31 August - 6 Septembrie
28 aug. 2019, 13:15
Actualitate
Autoturisme cu defecţiuni tehnice, oprite la Blaj
26 aug. 2019, 14:03
Actualitate
Autoturisme cu defecţiuni tehnice, oprite la Aiud
14 iun. 2019, 12:45
Actualitate
Minor reținut pentru furturi de autoturisme
9 ian. 2019, 12:39
Actualitate
VIDEO-FOTO: Accident pe DN1, în zona localității Oiejdea. 4 autoturisme implicate.
4 ian. 2019, 15:45
Actualitate
Accident la intrarea pe A10 din Aiud spre Turda
27 dec. 2018, 14:59
Actualitate
Foto: Accident la intrarea în municipiul Sebeș
3 dec. 2018, 23:00
Actualitate
Au furat autoturisme ca să le dezmembreze, dar au fost prinși de polițiști
27 sept. 2018, 10:00
Actualitate
Vehicule cu probleme identificate pe drumurile din Apuseni
21 sept. 2018, 17:37
Actualitate
Mașini căutate de autorităţile din Germania, depistate de IPJ Alba