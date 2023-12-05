Caută articole
alegeri romania 2024
Tag: alegeri romania 2024
Articole cu eticheta "alegeri romania 2024"
11 sept. 2024, 11:13
Politica
MIRCEA GEOANĂ ȘI-A ANUNȚAT CANDIDATURA LA PREZIDENȚIALE
14 iun. 2024, 20:16
Politica
AEP: Procesul electoral este în etapa de definitivare a centralizării rezultatelor votării
12 iun. 2024, 08:28
Politica
Alegeri 2024. Cine sunt politicienii care merg în Parlamentul European
9 iun. 2024, 22:10
Actualitate
REZULTATE ALEGERI LOCALE 2024. EXIT POLL INSOMAR - date oficiale. Surpriză la Primăria Capitalei. Cum arată votul politic la EUROPARLAMENTARE
9 iun. 2024, 22:09
Politica
România a ales! Rezultatele EXIT-POLL-ului CURS-AVANGARDE: Cum au votat românii la Primăria Capitalei și la Sectoare
9 iun. 2024, 20:40
Actualitate
Alegeri 2024. Răsturnare de ierarhie în România. Date de la sediul Institutului de Sondare a Opiniei Publice
9 iun. 2024, 08:59
Actualitate
TU DECIZI! Lupta electorală se vede la Realitatea PLUS! Află primul REZULTATUL VOTULUI. Sociologi și analiști de top, dezbateri de foc în ziua alegerilor
5 iun. 2024, 09:13
Actualitate
Tot ce trebuie să știi despre alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie: GHIDUL ALEGĂTORULUI
28 mai 2024, 12:26
Actualitate
Sondaj INSCOP: Intențiile de vot la locale și europarlamentare, cu două săptămâni înainte de alegeri. Repoziționare pe scena politică
18 apr. 2024, 20:02
Politica
Cozmin Gușă, candidat independent la Cotroceni! Analistul politic are susținerea Clubului de gândire Gold
12 mar. 2024, 08:32
Politica
Guvernul a adoptat calendarul alegerilor europarlamentare și locale din 9 iunie. Când începe campania electorală
5 dec. 2023, 09:50
Politica
Nicolae Ciucă nu vrea cinci rânduri de alegeri în 2024: „Este prea mult și devine obositor pentru alegători!”