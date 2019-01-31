Caută articole
Articole cu eticheta "agresat"
22 oct. 2019, 11:52
Actualitate
Un bărbat din Ocna Mureș și-a agresat soția
22 oct. 2019, 11:39
Actualitate
Un bărbat și-a agresat nepotul în vârstă de 11 ani
21 oct. 2019, 12:29
Actualitate
Un bărbat din Șona l-a agresat pe un concetățean
21 oct. 2019, 12:20
Actualitate
Un tânăr și-a agresat unchiul cu un briceag
10 oct. 2019, 13:37
Actualitate
Ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat din Sebeș
1 oct. 2019, 10:56
Actualitate
Bărbat din Zlatna reţinut pentru violenţă în familie
25 sept. 2019, 10:56
Actualitate
Un bărbat din Sebeș și-a agresat fosta concubină
10 sept. 2019, 12:51
Actualitate
Un bărbat și-a agresat fosta soție
9 sept. 2019, 14:26
Actualitate
Un tânăr și-a agresat concubina și pe sora acesteia
27 aug. 2019, 11:18
Actualitate
Scandal într-un local public din Cugir
8 aug. 2019, 13:21
Actualitate
Un bărbat din Ighiu și-a agresat mama
30 iul. 2019, 13:16
Actualitate
Bărbat din Stremț reținut după ce și-a agresat fiicele minore
16 iul. 2019, 11:44
Actualitate
Scandal într-un local public din Vințu de Jos
27 iun. 2019, 12:51
Actualitate
Un bărbat din Cetatea de Baltă și-a lovit șeful
20 iun. 2019, 11:41
Actualitate
Un bărbat din Blandiana și-a agresat soția
19 iun. 2019, 12:42
Actualitate
Un bărbat din Alba Iulia și-a agresat mama
12 iun. 2019, 12:34
Actualitate
Tânăr cercetat pentru că și-a agresat mama
24 mai 2019, 12:52
Actualitate
Bărbat reținut pentru că şi-a agresat concubina
4 apr. 2019, 11:19
Actualitate
Ordin de protecţie provizoriu împotriva unui bărbat din Sebeș
20 feb. 2019, 15:00
Actualitate
3 bărbaţi s-au bătut pe o stradă din Blaj
14 feb. 2019, 14:30
Actualitate
Tânăr bătut într-o staţie de autobuz din Alba Iulia
31 ian. 2019, 11:43
Actualitate
Bărbat din Alba Iulia reţinut pentru violenţă în familie