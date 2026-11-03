U Cluj a învins FCSB cu 1-0! Jovo Lukic a decis derby-ul de pe Cluj Arena

Universitatea Cluj a învins FCSB cu 1-0, prin golul lui Jovo Lukic. Clujenii urcă pe locul 4 în SuperLiga, iar FCSB ajunge pe poziția a șaptea.
Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în fața celor de la FCSB, scor 1-0, în partida disputată luni seară, 2 noiembrie 2026, pe Cluj Arena. Meciul a contat pentru etapa a 14-a din SuperLiga, iar unicul gol al întâlnirii a fost marcat de atacantul bosniac Jovo Lukic, în minutul 76.
Jovo Lukic a marcat golul victoriei pentru Universitatea Cluj
Prima repriză a duelului dintre U Cluj și FCSB s-a încheiat fără goluri, deși formația bucureșteană a avut câteva oportunități de a deschide scorul.
Karlo Muhar a încercat poarta clujenilor în primele minute ale partidei, însă fără succes. Cea mai importantă fază a primei reprize s-a petrecut în minutul 44, când Alexandru Stoian a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Reușita a fost însă anulată după intervenția sistemului VAR, pentru o poziție de ofsaid.
După pauză, ambele formații au continuat să caute golul decisiv. FCSB a avut mai multă posesie, dar Universitatea Cluj a fost echipa care a reușit să transforme una dintre ocazii în gol.
În minutul 76, Jovo Lukic a profitat de o fază construită în urma unei lovituri libere. După ce portarul Ștefan Târnovanu a respins prima execuție a atacantului bosniac, acesta a recuperat mingea și a trimis-o în poartă.
Reușita a fost verificată de arbitrii VAR, iar golul a fost validat după câteva minute de așteptare.
FCSB a fost aproape de egalare în prelungiri
Universitatea Cluj putea să își majoreze avantajul în minutul 85, când Issouf Macalou a scăpat spre poarta adversă, însă Ștefan Târnovanu a intervenit și a evitat un nou gol.
FCSB a încercat să obțină egalarea în ultimele minute ale întâlnirii. Cea mai mare oportunitate a bucureștenilor a venit în minutul 90+2, când Denis Drăguș a trimis mingea în bara transversală.
Scorul a rămas însă 1-0, iar Universitatea Cluj a obținut toate cele trei puncte în fața propriilor suporteri.
U Cluj urcă pe locul 4 în SuperLiga. FCSB coboară pe poziția a șaptea
Victoria de pe Cluj Arena a avut efecte importante asupra clasamentului Superligii.
După disputarea celor 14 etape, Universitatea Cluj a ajuns la 25 de puncte și ocupă locul al patrulea, în timp ce FCSB se află pe poziția a șaptea, cu 21 de puncte.
Pentru formația pregătită de Laurențiu Reghecampf, înfrângerea reprezintă un nou rezultat negativ, după eșecul din Cupa României, scor 0-1, în fața Gloriei Bistrița.
De cealaltă parte, echipa antrenată de Cristiano Bergodi continuă parcursul pozitiv și obține un succes important în lupta pentru un loc în play-off.
Joyskim Dawa a ajuns la 150 de meciuri în SuperLigă
Partida de la Cluj a consemnat și o bornă importantă pentru fundașul camerunez Joyskim Dawa.
Fotbalistul celor de la FCSB a bifat apariția cu numărul 150 în SuperLigă, devenind al 48-lea jucător străin din istoria competiției care atinge această performanță.
Rezultat final:
Universitatea Cluj – FCSB 1-0 (0-0)
Marcator: Jovo Lukic (minutul 76).
Meciul s-a disputat pe Cluj Arena, în fața a 16.104 spectatori, și a încheiat etapa a 14-a din SuperLiga.