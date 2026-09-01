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Tenis: Sorana Cîrstea victorie în primul tur la US Open

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris deStoica Marian
Publicat1 sept. 2026, 08:15
Sursărealitatea.net

Favorită 16 la New York, cea mai valoroasă tenismenă din România, Sorana Cîrstea s-a impus în două seturi în priumul tur la US Open

În turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, Sorana Cîrstea a câștigat meciul din primul tur împotriva austriecei Julia Grabher, în două seturi 6-3, 6-0. În turul secund la New York, Sorana favorita 16 a turneului va juca miercuri împotriva franțuzoaicei Diane Parry (locul 31 WTA).

Reamintim că duminică noapte Gabriela Ruse a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, a treia favorită, cu 6-3, 6-2, în prima rundă la US Open. Notăm la turneul american și victoria lui Carlos Alcaraz, cel care a disputat primul său meci de simplu după accidentarea din luna aprilie. Alcaraz s-a calificat în turul al doilea după ce a trecut de rusul Roman Safiullin (locul 99 mondial) în trei seturi.

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