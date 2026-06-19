Sora lui Cristiano Ronaldo, atac dur la adresa colegilor din naționala Portugaliei: „Au uitat cum să paseze”

Portugalia a debutat cu un rezultat dezamăgitor la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, 1-1 cu RD Congo, iar prestația echipei a generat reacții critice inclusiv din interiorul familiei lui Cristiano Ronaldo.
Remiza Portugaliei în fața RD Congo, scor 1-1, la Campionatul Mondial, a stârnit numeroase reacții critice atât în media, cât și în mediul online, unde evoluția mai multor jucători a fost pusă sub semnul întrebării.
Printre vocile care au comentat prestația lusitanilor s-a numărat și Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, care a avut un mesaj dur la adresa întregii echipe.
Aceasta a transmis pe rețelele sociale că jucătorii au avut o evoluție sub așteptări și că formația Portugaliei nu a arătat coeziunea obișnuită.
„Au uitat cum să paseze, cum să recupereze și cum să construiască faze de contraatac”, a scris Katia Aveiro, adăugând că startul turneului este unul surprinzător și dificil pentru echipă.
Ulterior, ea a revenit cu un mesaj mai moderat, încurajând echipa să își recapete încrederea și să trateze cu optimism următoarele meciuri din competiție.
Pe lângă critica generală, reacția sa a fost interpretată și ca un mesaj indirect către unii dintre jucătorii de bază ai Portugaliei, inclusiv Bruno Fernandes. Katia Aveiro a apreciat o postare online în care mijlocașul era criticat pentru evoluțiile sale oscilante la echipa națională, în contrast cu prestațiile de la club.
Postarea respectivă susținea că Bruno Fernandes nu reușește să aibă același impact la națională precum la club și că, în momentele importante, influența sa în joc este mai redusă decât se așteaptă suporterii.
Remiza de la Houston a venit după un început promițător al Portugaliei, care a deschis scorul rapid, dar a pierdut ulterior controlul jocului, permițând adversarilor să egaleze în prelungirile primei reprize.