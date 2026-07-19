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Cupa Mondială 2026. Mesajul lui Lionel Messi înaintea finalei cu Spania

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris deAndreea Damian
Publicat19 iul. 2026, 14:28
Actualizat19 iul. 2026, 14:33

Lionel Messi a transmis că Argentina „a scris deja o poveste pe care nimeni nu o mai poate șterge” înaintea finalei Cupei Mondiale 2026 cu Spania, programată astăzi, de la ora 22:00.

Pumele au obținut calificarea după o altă revenire spectaculoasă: scor 2-1 cu Anglia.

Selecționata Albiceleste va juca a șaptea sa finală de Mondial. Doar Germania o depășește la acest capitol, cu opt prezențe în ultimul act al turneului final. Argentina a câștigat marele trofeu de trei ori: în 1978, 1986 și 2022.

Înaintea finalei, Messi a publicat o fotografie cu lotul Argentinei, lăudând parcursul pe care l-au avut în ultimele cinci săptămâni.

„Cel mai frumos lucru din toți acești ani nu au fost niciodată doar titlurile, ci întregul drum”, a spus el în postare, citat de beIN Sports.

„Să împart zi de zi cu acest grup, să concurăm împreună, să ne ridicăm în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas. Mulțumesc fiecăruia dintre coechipierii mei, staffului tehnic și tuturor oamenilor care lucrează zi de zi pentru a păstra această națională ca pe o familie.

Indiferent ce se va întâmpla, acest grup a scris deja o poveste pe care nu o vom uita niciodată și pe care nimeni nu o poate șterge.”

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