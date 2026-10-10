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Cristiano Ronaldo, suspendat de Federația Portugheză de Fotbal

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Alba ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 16:33

Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal, în urma deschiderii unei proceduri disciplinare legate de incidente petrecute pe 7 octombrie 2026.

Federația Portugheză de Fotbal a anunțat suspendarea provizorie a lui Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani. Măsura vine după ce s-a deschis o procedură disciplinară.

Procedura a fost inițiată în urma unor incidente petrecute pe 7 octombrie 2026. Starul portughez se află acum în așteptarea verdictului final al comisiei competente.

Cristiano Ronaldo a revenit în fotbalul de club vineri, după o pauză internațională controversată cu Portugalia, și a marcat primul gol în victoria echipei Al-Nassr împotriva lui Diriyah cu 3-0 în Liga Pro Saudită.

Victoria a plasat campioana en-titre la egalitate de puncte în spatele liderului Al-Qadsiah la golaveraj în etapa a opta.

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