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WhatsApp introduce o funcție nouă de siguranță: cum verifici dacă un număr necunoscut este de încredere

Meta

Meta

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 11:36

WhatsApp introduce o nouă măsură de siguranță menită să reducă riscul fraudelor și al tentativelor de înșelătorie venite din partea numerelor necunoscute. Funcția, anunțată anterior de Meta, este implementată treptat și are rolul de a-i ajuta pe utilizatori să fie mai atenți înainte de a iniția o conversație.

În ultimii ani, mesajele frauduloase au devenit tot mai frecvente, iar escrocii folosesc adesea numere necunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor. În acest context, WhatsApp introduce un sistem de avertizare care apare înainte de deschiderea unui chat cu un contact necunoscut.

Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, noua funcție se activează în momentul în care un utilizator încearcă să înceapă o conversație cu un număr cu care nu a mai interacționat anterior.

Aplicația analizează datele disponibile despre acel contact și poate afișa un mesaj suplimentar de confirmare dacă numărul nu este considerat de încredere. Scopul este ca utilizatorii să poată decide mai informat dacă doresc sau nu să continue conversația.

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