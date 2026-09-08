Vremea în România pe 8 septembrie: val de căldură și temperaturi de vară. Prognoza pentru București

Publicat 8 sept. 2026, 06:48 Sursă Realitatea.Net

Vremea se încălzește în România pe 8 septembrie. ANM anunță o zi cu vreme frumoasă și temperaturi în creștere, mai ales în regiunile vestice și sudice. Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării, în timp ce în sud sunt posibile înnorări temporare în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

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