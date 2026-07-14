Viorel Pașca, replică pentru autorități: „Veniți și găsiți soluția să fim autorizați”. Mesaj pentru Bolojan

Viorel Pașca, cel aflat în centrul controversei privind centrul de la Dumbrava, a transmis la Realitatea PLUS un mesaj în care explică demersurile făcute către instituțiile statului în privința pacienților aflați în grija sa.
Potrivit acestuia, a trimis o scrisoare către toate instituțiile pe care le considera responsabile de soarta bolnavilor, formulând două cereri principale.
Viorel Pașca: „Să vină instituțiile la Dumbrava să găsească o soluție pentru a fi autorizați”
Prima solicitare vizează acordarea unei libertăți de decizie pentru pacienți, care să le permită să aleagă unde doresc să locuiască, inclusiv posibilitatea de a rămâne la Dumbrava.
Pașca a menționat că a văzut înregistrări video în care unii bolnavi susțin că doresc să se întoarcă „acasă”, însă a precizat că, din punct de vedere legal, domiciliul acestora este la Dumbrava.
A doua cerere formulată de Pașca a fost ca reprezentanții instituțiilor statului să vină la Dumbrava pentru a identifica împreună o soluție de autorizare a centrului.
Am trimis o scrisoare către toate instituțiile care credeam eu că sunt interesate sau ar trebui să fie interesate de soarta acelor bolnavi, și am cerut în mare două lucruri: primul lucru care l-am cerut a fost că acei bo- acelor bolnavi să li se ofere oarecare libertate de a alege și posibilitatea de a merge unde doresc ei. Eventual la Dumbrava.
Pentru că din materiale video pe care le-am văzut, din înregistrări, sunt bolnavi care plâng că nu le convine unde sunt și doresc să se întoarcă acasă, așa spun ei. Dar e normal, acasă, pentru că la Dumbrava au domiciliu și pe buletin. Și voiam doar și spuneam acolo să se ia măsurile care se impun. Adică să li se acorde dreptul de a pleca. Atâta tot. În privința asta.
În al doilea rând, am cerut instituțiilor statului să vină la Dumbrava, sau să ne întâlnim, să găsească dânșii o soluție pentru a fi autorizați. Pentru că mereu, mereu, se spune că nu sunt autorizat și că eu nu vreau. Ok, sunt dispus, veniți și găsiți soluția să fim autorizați. Nu cred că o să vină, doar că numai vorbesc că Pașca nu e autorizat. Să vină cu soluția. Noi oferim case, deci clădirile, camere curate, paturi, băi, tot ce există acolo. Am înțeles, totuși, că aseară domnul Bolojan a spus că urmează să existe o reglementare legală care să autorizeze într-un fel.
Pașca, mesaj pentru Bolojan
În acest context, Pașca a ridicat două întrebări retorice: de ce a fost nevoie de 20 de ani pentru ca autoritățile să ajungă la această concluzie și, dacă legea va fi adoptată, nu înseamnă asta că el a avut ideea cu două decenii înainte ca statul să recunoască necesitatea ei.
Am două întrebări la ce spunea domnul Bolojan. De ce au trebuit să treacă 20 de ani, adică de când funcționăm, până să ajungă la concluzia asta, că trebuie să se facă ceva? De ce nu s-a făcut acum 20 de ani?
Pe de altă parte, dacă se va da acea lege, presupunem peste o lună sau peste un an, păi înseamnă că eu, un profan, un om care e mic, n-am niciun rol în țara asta, în guvern sau așa mai departe, înseamnă că le-am luat-o înainte cu 20 de ani.
Am avut ideea acum 20 de ani, iar ei abia acum și-au dat seama că e nevoie de asta. Deci tot eu trebuie să fiu condamnat.