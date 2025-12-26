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Turiști nepregătiți, accidente tot mai dese la munte. Salvamont: „Adidașii și ciorapii nu țin loc de echipament”
Turiști nepregătiți, accidente tot mai dese la munte. Salvamont: „Adidașii și ciorapii nu țin loc de echipament”
Turiști nepregătiți, accidente tot mai dese la munte
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