Tot ce trebuie să știi despre Electric Castle 2026: line-up pe zile, artiști și bilete disponibile

Publicat 25 mai 2026, 11:59 Actualizat 25 mai 2026, 12:03 Sursă realitatea.net

Doar trei luni mai despart fanii Electric Castle de momentul în care vor trăi experiența celei de-a 12-a ediții, între 16 și 19 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida. Organizatorii anunță programul celor 200 de artiști, pentru fiecare zi, și pun în vânzare bilete pentru o zi, de la 89 Euro + taxe. Acestea și abonamentele pentru întreg festivalul sunt disponibile pe electriccastle.ro

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