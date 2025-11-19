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Slovacia ia în calcul acționarea în instanță a UE din cauza planului de renunțare la gazele rusești
Slovacia ia în calcul acționarea în instanță a UE din cauza planului de renunțare la gazele rusești
Slovacia ia în calcul acționarea în instanță a UE din cauza planului de renunțare la gazele rusești
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